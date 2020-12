Vinte mulheres em prova de vinhos para debater recuperação económica do país

© Direitos Reservados

A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes vai reunir no sábado 20 mulheres de vários setores para debater como os produtos nacionais podem "ajudar Portugal a sair da crise económica provocada pela covid-19", revelou o presidente.

Em declarações à Lusa, o presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), Manuel Pinheiro, afirmou que a iniciativa, intitulada "3 copos de conversa", visa discutir "como é que os produtos nacionais podem ajudar o país a sair da situação de crise em que a covid-19 o colocou".

"As provas têm um lado muito profissional, então surgiu a ideia de fazermos uma prova descontraída e divertida com mulheres que têm algum significado na vida portuguesa de vários setores de atividade", afirmou Manuel Pinheiro.

Na "prova de vinhos descontraída" e em versão "online" vão estar presentes 20 mulheres portuguesas de vários setores de atividade, como gestão, jornalismo e política.

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, a editora Zita Seabra e a diretora do crédito à habitação do banco CTT, Sofia Cordeiro, são algumas das participantes. Bem como Joana Petiz, Rosália Amorim e Inês Cardoso, diretoras do Dinheiro Vivo, Diário de Notícias e Jornal de Notícias, respetivamente, e Luísa Meireles, diretora de informação da Agência Lusa.

Na iniciativa participarão também três produtoras de vinhos verdes: Joana Santiago, de Monção, Ana Coutinho, da Póvoa de Lanhoso, e Mafalda Teixeira Coelho, de Celorico de Basto.

"Estas três produtoras vão apresentar os seus vinhos e ao mesmo tempo alimentar a conversa", afirmou Manuel Pinheiro.

A iniciativa, que decorre em torno de três castas da Região dos Vinhos Verdes - Loureiro, Alvarinho e Avesso -, tem início às 18:00 de sábado.