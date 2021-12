Virgílio Lima vence eleições no Montepio com metade dos votos

Virgílio Lima, Presidente da Associação Mutualista Montepio. © Annette Monheim / Global Imagens

Fechada a votação e contados os votos, as eleições no Montepio terminam com uma solução de continuidade. Metade dos poucos votantes, entre os 602 mil associados da Montepio Geral - Associação Mutualista (AMMG), elegeram os novos órgãos sociais para 2022-2025 e entre as quatro listas concorrentes optaram pela Lista A, liderada pelo já presidente da instituição, Virgílio Lima.

De acordo com o comunicado enviado pela instituição, Virgílio Lima conseguiu 47,3% dos votos (Lista A), Pedro Corte Real 10,06% (Lista B), Eugénio Rosa 16,23% (Lista C) e Pedro Gouveia Alves foi o segundo mais votado mas não chegou aos 25% (Lista D).

Foi "uma noite feliz", reagiu o presidente da AMMG, apesar de lamentar a baixa participação nas eleições. "O número de votos registados esteve longe de corresponder às nossas expectativas", sublinhou Virgílio Lima, citado em comunicado enviado ao Dinheiro Vivo. "A expressão eleitoral foi condicionada pela pandemia e pela alteração da metodologia de voto, mas foram disponibilizadas várias modalidades de voto - como nunca no passado -, para que todos os associados tivessem condições para participar", lembrou. "Não nos limitámos às soluções digitais. Mantivemos o voto por correspondência, garantimos votação presencial e assegurámos comunicação esclarecedora em televisão, rádio e imprensa, além de todas as plataformas digitais. Publicámos newsletters, enviámos mensagens SMS, reforçámos o contact centre... no propósito de chegar aos associados, motivando-os para uma manifestação de voto que sabemos tão necessária", reforçou o presidente da AMMG, reconhecendo que todo este esforço "não foi o suficiente para a participação associativa ambicionada".

Ainda assim, o líder da Mutualista considera que "a escolha ditada pelos associados traduz confiança no projeto, na visão e na ambição apresentados".

Corpos sociais

Além de Virgílio Lima, que vai continuar a liderar a AMMG, serão administradores executivos no mandato 2022-2025 Idália Serrão, João Carvalho das Neves, Rui Pedro Brás Heitor e Fernando Centeno Amaro, a que se juntam os não executivos Alípio Dias e Luís Patrão. A mesa da assembleia será liderada por Maria de Belém Roseira e o conselho fiscal tem à cabeça Victor Franco.

O presidente eleito da Associação Mutualista afirma que tanto o próprio como os restantes membros da lista sentem esta eleição como "uma responsabilidade", mas também como "um forte incentivo" à execução do programa que se propõem implementar e ao cumprimento dos objetivos que se comprometem atingir. "É com todos e para todos que avançaremos no ciclo de consolidação, crescimento e maior afirmação da nossa Associação e do nosso o Grupo, objetivos para os quais temos vindo a trabalhar afincadamente", afirmou Virgílio Lima.