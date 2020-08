Vista Alegre com prejuízos de 3,4 milhões no primeiro semestre

O grupo Vista Alegre fechou o primeiro semestre com 3,4 milhões de euros de prejuízos, que comparam com os 3,7 milhões de lucros registados em igual período de 2019. O resultado operacional foi negativo em dois milhões. O volume de negócios caiu 26% para 42,6 milhões, suportado nas exportações, que cresceram 7,4 pontos percentuais, relativamente ao período homólogo, essencialmente com as vendas para países como França, Holanda e Itália.

“Apesar do contexto extremamente adverso sentido especialmente no segundo trimestre deste ano, com toda a rede de retalho encerradas, com as fábricas encerradas pelas férias antecipadas e com a adesão ao lay-off, o grupo Vista Alegre conseguiu crescer o seu EBITDA no segundo trimestre para os 4,1 milhões de euros”, pode ler-se no comunicado.

O grupo dá ainda conta que, apesar das “circunstâncias excecionais” que Portugal e o mundo atravessaram no último trimestre, a Vista Alegre conseguiu já no mês de junho obter um volume de negócios de 9,2 milhões de euros, 6% acima do período homólogo, “representando um importante sinal da recuperação gradual da sua atividade face ao cenário negativo vivido no pico da pandemia”.