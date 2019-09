Vista Alegre vai criar linha de peças MasterChef

O Grupo Vista Alegre, que detém as marcas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro, fechou um acordo de 13,7 milhões de euros para a criação de uma linha com seis peças diferentes com a marca MasterChef.

“A Vista Alegre, na sua estratégia de expansão e consolidação internacional, tem vindo a colaborar com grandes insígnias mundiais, com artistas famosos e com premiados e conceituados designers e chef‘s de cozinha, o que tem contribuído para o aumento da notoriedade da marca portuguesa, nomeadamente nos mercados externos”, informa o grupo em comunicado enviado à CMVM.

A coleção MasterChef começa a ser produzida ainda no terceiro trimestre de 2019 e será disponibilizada inicialmente no mercado francês no início de janeiro 2020.

O Grupo Vista Alegre, com os contratos já garantidos com os clientes, Hennessy e Remy Martin no cristal, Zara Home, Cervera na faiança, Clube Med na porcelana e IKEA no grés, tem já assegurados mais de 50 milhões de euros de volume de negócios por ano, informou ao mercado.

O Grupo detém fábricas de porcelana, cristal, vidro, grés e faiança tendo fechado o primeiro semestre com lucros de 3,7 milhões de euros, uma subida de 99% face ao igual período do ano passado. No período o volume de negócios aumentou 37% para 57,4 milhões de euros, com o principal contributo a vir do mercado externo.