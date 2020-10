Vistos Gold acabam ainda este ano em Lisboa e Porto

Os vistos gold deverão terminar mesmo este ano em Lisboa e Porto, obrigando aos estrangeiros que pretendiam uma autorização de residência, mediante a realização de um investimento em imobiliário, a ter de investir no interior do país. A limitação, prevista no OE2020, tinha sido adiada por causa da pandemia, mas agora o Governo vai dar seguimento até final do ano, cumprindo o acordado com o PCP e o Bloco, noticiou o Jornal de Negócios, com base em fonte governamental.

O fim dos vistos gold tem sido uma das exigências do Bloco de Esquerda, considerando que promovem a especulação imobiliária e o crime económico. Os bloquistas têm exigido o cumprimento das medidas inscritas naquela no OE2020 enquanto negoceiam já o OE do próximo ano.

O tema tinha sido adiado por causa da pandemia. Em abril, fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros admitiu, em declarações ao Dinheiro Vivo, que a alteração não era “uma prioridade neste momento” e não teria efeitos até ao fim do ano.

Mas agora, segundo o Jornal de Negócios, vai dar seguimento ao tema, por indicação expressa do primeiro-ministro António Costa. A decisão é conhecida num momento em que o Governo se prepara para apresentar ao Parlamento o OE.