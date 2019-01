O ex-presidente do Instituto de Registos e Notariado (IRN), António Figueiredo (C), alegadamente envolvido na aquisição de vistos gold com indícios de corrupção à chegada para a leitura do acórdão do processo "vistos gold", no Juízo Central Criminal, Juiz 15, Campus da Justiça, Parque das Nações, Lisboa, 04 de janeiro de 2019. TIAGO PETINGA/LUSA