Vistos gold. Investimento cai 10% para 496 milhões até agosto

O investimento gerado pela atribuição de vistos gold ultrapassou, nos oito primeiros meses deste ano, os 496,7 milhões de euros, um decréscimo de 10,1% face aos 553 milhões obtidos em igual período de 2019, segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Entre janeiro e agosto deste ano, foram atribuídas 915 Autorizações de Residência para Investimento (ARI), das quais 849 devidas por aquisição de imóveis. A compra de casas gerou um investimento de 449,3 milhões de euros neste período, uma quebra de 8,1% face ao homólogo de 2019 (489 milhões).

Por transferência de capitais, foram atribuídas 66 ARI nos primeiros oito meses deste ano, que correspondem a um investimento de 47,3 milhões de euros, menos 26% (64 milhões) que em igual período de 2019.

Em agosto, o investimento captado situou-se nos 57,6 milhões de euros, uma quebra de 30,1% face aos 82,5 milhões gerados no mesmo mês do ano passado. A aquisição de imóveis valeu 97 vistos dourados, a que correspondeu um investimento de 50,1 milhões (menos 34% que em agosto de 2019).

No mês passado, foram atribuídos 10 vistos gold por transferência de capitais, que atingiram os 7,5 milhões, um aumento de 16,3% face a agosto de 2019.

Desde o início deste regime, em outubro de 2012, e até ao fim de agosto deste ano, foram concedidas 9122 vistos dourados, que originaram um investimento global de 5,494 mil milhões de euros. Só com a compra de imóveis foram captados 4,958 mil milhões de investimentos, que se traduziram em 8584 ARI. A transferência de capitais garantiu 521 vistos, por um investimento de 530,1 milhões.

Recorde-se que foi aprovado no âmbito do Orçamento do Estado 2020 uma proposta do PS de autorização legislativa sobre o regime das ARI. O objetivo é restringir aos territórios do interior do país e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira os investimentos em imobiliário com vista à obtenção de um visto gold, e também aumentar o valor mínimo dos investimentos e do número de postos de trabalho a criar.

A proposta visa também aliviar a pressão do mercado imobiliário em Lisboa e no Porto, terminando com a possibilidade de obtenção de um visto gold através da aquisição de imóveis nestas cidades e nas Comunidades Intermunicipais do Litoral. A autorização legislativa tem a duração do ano a que corresponde o OE 2020.