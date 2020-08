Vistos gold. Investimento cai 37% em julho para 56 milhões

O investimento captado através dos vistos gold atingiu, em julho, 56 milhões de euros, uma quebra de 37% face ao mês anterior (89,1 milhões), segundo informação divulgada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em julho, foram atribuídas 108 autorizações de residência para investimento (ARI’s), 98 das quais respeitam a aquisição de imóveis (50,3 milhões) e 10 a transferência de capitais (5,7 milhões).

Os chineses lideram a lista de atribuição de ARI’s, com 21 autorizações em julho, seguindo-se os norte-americanos, com 12, e os brasileiros, com 9. No top 5, encontra-se ainda o Vietname (8 vistos gold) e o Líbano (7).

Desde o início deste regime, em outubro de 2012, e até julho deste ano, foram concedidas 9015 vistos dourados, que originaram um investimento global de 5,4 mil milhões de euros. Só com a compra de imóveis foram captados 4,9 mil milhões de investimentos, que se traduziram em 8487 ARI’s.

A transferência de capitais garantiu 511 ARI’s, por um investimento de 522 milhões. Já por criação de postos de trabalho foram concedidos apenas 17 vistos gold.

Nestes sete anos e meio, a China lidera a lista de atribuição de vistos gold (4652), seguindo-se o Brasil (956), a Turquia (433), África do Sul (370) e Rússia (340).

