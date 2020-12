Vistos gold: Investimento captado aumenta 35% em novembro para 50 ME

Vista para o bairro histórico de Alfama, Lisboa, a partir do Miradouro das Portas do Sol (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Dezembro, 2020 • 12:22

O investimento captado através dos vistos gold subiu 35% em novembro, face a igual período de 2019, para 50 milhões de euros, de acordo com contas feitas pela Lusa com base nas estatísticas do SEF.

Em novembro, o investimento resultante da concessão de vistos gold, como também é conhecido o programa de Autorização de Residência para Investimento (ARI), que fez oito anos em outubro, ascendeu a 50.097.072,66 euros, mais 35% que em igual mês do ano passado (37 milhões).

Também face a outubro (28,6 milhões de euros) o investimento cresceu, representando um aumento de cerca de 75%.

No mês passado foram atribuídos 86 ARI, dos quais 80 no âmbito da compra de bens imóveis (17 para reabilitação urbana) e seis por via de transferência de capital.

A compra de imóveis captou um investimento de 47 milhões de euros, dos quais 6,1 milhões de euros corresponderam à aquisição para reabilitação urbana.

No que respeita à transferência de capitais, este critério captou 2,8 milhões de euros, não tendo sido, mais uma vez, atribuído qualquer visto por via da criação de postos de trabalho.

Do total das concessões de vistos dourados em novembro, 22 foram provenientes da China, 12 dos Estados Unidos, nove do Brasil, cinco de África do Sul e quatro da Índia.

O montante do total acumulado nos primeiros 11 meses do ano ascende a 619 milhões de euros, menos 11% que em igual período de 2019.

Entre janeiro e novembro, foram atribuídos 1.133 vistos dourados.

O programa de concessão de ARI, que foi lançado em outubro de 2012, registou em novembro um investimento acumulado de 5.611.245.577,06 euros. Desde montante, a maioria corresponde a aquisição de bens imóveis, que ao fim de mais de oito anos totaliza 5.071.440.353,18 euros.

Destes mais de cinco mil milhões de euros, 274,5 milhões de euros corresponde a investimento realizado na compra de imóveis para reabilitação urbana.

Por sua vez, os vistos atribuídos por via do critério de transferência de capitais totalizaram 539.805.223,88 euros.

Desde a criação deste instrumento, que visa a captação de investimento estrangeiro, foram atribuídos 9.340 ARI: dois em 2012, 494 em 2013, 1.526 em 2014, 766 em 2015, 1.414 em 2016, 1.351 em 2017, 1.409 em 2018, 1.245 em 2019 e 1.133 em 2020.

Até novembro, em termos acumulados, foram atribuídos 8.782 vistos 'gold' por via de compra de imóveis, dos quais 761 tendo em vista a reabilitação urbana.

Por requisito da transferência de capital, os vistos concedidos totalizam 541 e mantêm-se 17 por via da criação de postos de trabalho (nos últimos meses não tem sido registado qualquer visto atribuído por esta via).

Por nacionalidades, a China lidera a atribuição de vistos (4.750), seguida do Brasil (986), Turquia (450), África do Sul (391) e Rússia (355).

Desde o início do programa foram atribuídas 15.965 autorizações de residência a familiares reagrupados, das quais 1.342 em 2020.