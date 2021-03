Vistos 'gold': Investimento chinês totaliza mais de 2.700 milhões de euros em mais de oito anos

Oeiras, 13/11/2014 - O edifiício sede do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi hoje alvo de buscas, por parte da Polícia Judiciária, numa investigação relacionada com os Vistos Gold. (Carlos Manuel Martins/Global Imagens) © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

Entre outubro de 2012, altura em que teve início o programa de Autorização de Residência para Investimento (ARI), foram captados 2.751.341.633,59 euros, com um total de 4.837 vistos 'gold' atribuídos.

Em segundo lugar está o Brasil, com um investimento de mais de 785 milhões de euros e 1.001 vistos 'dourados' atribuídos até ao mês passado.

A Turquia ocupa o terceiro lugar por nacionalidade do investimento, com um total de 456 vistos atribuídos em todo o programa.

No total, a ARI de origem turca totaliza 239,9 milhões de euros.

África do Sul e Rússia ocupam, respetivamente, o quarto e quinto lugares, no 'top 5' por nacionalidades.

Em mais de oito anos, foram atribuídos 397 autorizações de residência para investimento a cidadãos sul-africanos, num total de 233,1 milhões de euros.

A Rússia captou 366 vistos 'gold', num montante total de 244,1 milhões de euros.

No 'top 5' de 2021, que continua a ser liderado pela China, destaque para o investimento norte-americano, que até 28 de fevereiro somou mais de quatro milhões de euros e oito vistos 'dourados', e do Paquistão, com seis ARI e um montante de 2,9 milhões de euros.

Neste período, o investimento chinês totaliza 39,3 milhões de euros, tendo sido atribuídos 73 ARI.

Entre janeiro e fevereiro, o investimento oriundo do Brasil ascendeu a 7,6 milhões de euros, com 12 vistos 'gold' atribuídos.

A Rússia integra o 'clube' de investimento por nacionalidade, com sete ARI até fevereiro, num total de 3,9 milhões de euros.

O investimento captado através dos vistos 'gold' subiu 13% em fevereiro, face a igual mês de 2020, para 52,3 milhões de euros, de acordo com contas feitas pela Lusa com base nas estatísticas do SEF.

O programa de concessão de ARI, lançado em outubro de 2012, registou até fevereiro deste ano - em termos acumulados - um investimento de 5.724.426.273,03 euros. Desde montante, a maior parte corresponde à compra de bens imóveis, que ao fim de oito anos de programa soma 5.177.461.049,15 euros, sendo que a compra para reabilitação urbana totaliza 288.856.120,15 euros.

O investimento captado por via do critério de transferência de capitais ascende a 546.965.223,88 euros.