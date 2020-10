Vistos gold. Investimento cai 10% para 540 milhões até setembro

Os vistos gold geraram um investimento de 540,2 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, um decréscimo de 10,2% face aos 601,5 milhões obtidos em igual período de 2019, segundo dados divulgados ao Dinheiro Vivo pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Entre janeiro e setembro deste ano, foram atribuídas 993 Autorizações de Residência para Investimento (ARI), das quais 919 devidas por aquisição de imóveis. A aquisição de imóveis gerou um investimento de 488,7 milhões de euros neste período, uma quebra de 7,8% face ao homólogo de 2019 (530 milhões).

Por transferência de capitais, foram atribuídas 74 ARI nos primeiros nove meses deste ano, que correspondem a um investimento de 51,4 milhões de euros, menos 24,7% (68 milhões) que em igual período de 2019.

No mês de setembro, os vistos gold geraram um investimento de 43,5 milhões de euros, uma quebra de 10% face aos 48,4 milhões gerados em igual mês do ano passado. Foram atribuídas 78 autorizações de residência.

A compra de casas em setembro permitiu a concessão de 70 vistos dourados, a que correspondeu um investimento de 39,4 milhões, menos 3,9% que no mesmo período de 2019.

Em setembro, foram atribuídos 8 vistos gold por transferência de capitais, num investimento de 4,1 milhões, um decréscimo de 43,7% face ao homólogo do ano transato.

Desde o início deste regime, em outubro de 2012, e até ao fim de setembro deste ano, foram concedidas 9200 vistos dourados, que originaram um investimento global de 5,532 mil milhões de euros. Só com a compra de imóveis foram captados 4,998 mil milhões de investimentos, que se traduziram em 8654 ARI. A transferência de capitais garantiu 529 vistos, por um investimento de 534 milhões.

A China lidera de longe a atribuição de ARI, contando 4708, seguindo-se o Brasil (973), a Turquia (441), África do Sul (384) e a Rússia (352).

Os vistos gold em Lisboa e Porto parecem ter os dias contados. O Governo deverá restringir aos territórios do interior do país e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira os investimentos em imobiliário com vista à obtenção de um visto gold, e também aumentar o valor mínimo dos investimentos e do número de postos de trabalho a criar.