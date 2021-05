Vítor Bento é o novo presidente da APB

Vítor Bento, ex-governador do Banco de Portugal © (Filipe Amorim / Global Imagens)

Sucede a Faria de Oliveira que era, desde 2021, presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Vitor Bento foi designado presidente da direção da APB nesta segunda-feira na assembleia-geral que aprovou ainda o relatório e contas relativo ao exercício de 2020.

Vitor Bento foi presidente do conselho de administração da SIBS e é atualmente membro do conselho superior da Universidade Católica e professor catedrático convidado do ISCSP, da Universidade de Lisboa. Em 1996, fundou o Instituto de Gestão do Crédito Público e foi o primeiro presidente da entidade que gere a dívida pública. Em julho de 2014 assume a presidência do Banco Espírito Santo fazendo a transição para a presidência do Novo Banco em agosto. No entanto, renunciaria ao cargo apenas um mês depois, tendo sido substituído por Eduardo Stock da Cunha.

Vítor Bento mostrou-se reconhecido pela confiança e disse estar "ciente dos múltiplos desafios com que o setor está confrontado. Colocarei o meu empenho na superação desses desafios e no reconhecimento social do enorme contributo da banca para o progresso económico e o bem-estar da sociedade. Não será fácil suceder a Faria de Oliveira, que liderou exemplarmente a associação nos últimos nove anos, mas sei que posso contar, quer com toda a direção, quer com a qualidade dos colaboradores que integram a associação."

Na saída da liderança da APB, Faria de Oliveira disse ter sido "uma honra e um privilégio ser membro da direção da APB durante uma década difícil. O professor Vítor Bento é a pessoa certa para liderar a associação, num contexto que obriga a olhar o futuro com enorme visão estratégica".