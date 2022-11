Vítor Bento: "Hostilidade aos lucros da banca reduz possibilidade de ajudarem famílias"

O presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB) não tem dúvidas de que os bancos estão hoje melhor preparados para responder aos desafios que uma eventual recessão possa trazer. No entanto, Vítor Bento alerta para alguns riscos que o setor pode enfrentar, entre os quais "a campanha ideológica contra os lucros da banca".

"A capacidade de atrair capital é uma condição fundamental para se poder avançar, mas para atrair capital é preciso remunerá-lo devidamente", começou por explicar o presidente da APB na conferência Banca do Futuro, organizada pelo Jornal de Negócios. "Se a remuneração não for adequada o capital não flui para o setor, por isso a campanha ideológica contra os lucros dos bancos não pode deixar de ser vista pelo ângulo das consequências que comporta", avisou.

Referindo-se ao eventual alargamento da taxa sobre os lucros excessivos ao setor financeiro, Vítor Bento defendeu que a "hostilidade aos lucros da banca reduz o campo das possibilidades de os bancos ajudarem as famílias e as empresas".

O responsável garantiu que os bancos estão dispostos, como estiveram no passado, a ajudar "as atuais necessidades das empresas e famílias". "Os bancos estão do lado dos seus clientes nos momentos difíceis porque é do seu interesse". Mas sublinhou que "é necessário que se perceba que não compete aos bancos fazer política social, isso é uma competência do Estado para o qual os bancos contribuem muito com os seus impostos".

Vítor Bento relembrou que a banca viveu "tempos muito difíceis", mas "fizeram um progresso notável desde a crise financeira e estão mais capacitados" para responder aos futuros desafios que uma eventual recessão pode provocar. Mas não só. Segundo o presidente da APB, dois dos grandes desafios que o setor enfrenta prende-se com a capacidade de adaptação tecnológica e as alterações climáticas. Sobre este último tema, explicou que os bancos têm um papel importante na medida que, tendo em conta a natureza da sua atividade, "são o elo fundamental na promoção da agenda climática em toa a economia".

Por fim, Vítor Bento, citou Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas, para deixar a mensagem que "é preciso pedalar muito para ficar no mesmo lugar e é preciso pedalar o dobro para se progredir no caminho".