Vítor Costa: “Não há um problema de turistificação em Lisboa”

Não há nem turismo, nem turistas a mais – a convicção é de Vítor Costa, presidente da Entidade Regional de Turismo e diretor geral da Associação de Turismo de Lisboa (ATL), que vinca: “Não há um problema de turistificação em Lisboa e a capacidade de carga está muito longe de se esgotar”. “A gentrificação dos centros históricos vem de décadas. Os transportes públicos funcionam mal por endémica falta de coordenação, investimento e má gestão”, acusa.

No 30.º Congresso da Associação da Hotelaria de Portugal, que decorre em Lisboa, declarou que há quem queira fragilizar o setor. “Alguns temas têm sido utilizados pelos delatores do turismo como verdadeiras armas de arremesso, que começam a produzir alguns danos, seja na reputação nos mercados internacionais como ao nível de decisões políticas”, vincou.

Vitor Costa tinha dito, em entrevista ao Dinheiro Vivo, que “existem também fenómenos de elitismo, com alguns tiques xenófobos, que são aquelas pessoas que fazem turismo, mas que não gostam que os estrangeiros venham para cá. Isto preocupa-me, porque noto alguns decisores políticos inclinados por este tipo de opiniões, quando não é atacando o turismo ou impedindo que ele cresça que se resolvem os problemas”.

O responsável vai mais além e nota que “há uma certa passividade e até uma aceitação do campo de batalha na resposta de entidades responsáveis”. Vitor Costa deixa uma mensagem dura e assertiva à plateia: “Se o turismo desaparecer desta equação os problemas não se resolvem, agravam-se”.

“Estudos superficiais compararam o incomparável e concluíram que Lisboa tinha mais turistas do que residentes e mais carga do que Barcelona ou Amesterdão. Se fossem sérios, teriam considerado não a cidade, mas sim a área metropolitana de Lisboa (AML) e que a população da cidade tem diminuído ao longo de décadas, enquanto outras têm aumentado e saberiam que os turistas que permanecem em Lisboa ficam em média cinco dias. Os residentes permanecem o ano inteiro”, reforçou. E, realça: “Há municípios [da AML] que não tem qualquer oferta hoteleira”.

Para o diretor geral da ATL, importa levar os efeitos benéficos do turismo aos municípios periféricos, numa perspetiva de “Robin dos Bosques”, graceja. Vitor Costa não tem dúvidas de que, assim, Lisboa poderá “passar para um destino turístico de 500 mil habitantes para 2,8 milhões de habitantes, “subindo de escala no turismo europeu, promovendo a coesão interna da região e dando um contributo maior para o desenvolvimento do país”.

Mas, frisa, há condições que têm de ser cumpridas, nomeadamente a concretização do projeto do aeroporto do Montijo e os investimentos na Portela, sem os quais “estagnaremos por não termos condições de assegurar o crescimento da procura para fazer face ao aumento da oferta”.

Em segundo lugar, sublinha a necessidade de melhoria dos transportes públicos. “Serão essenciais na próxima década”, refere.

Por fim, lembrou que “sem oferta não vale a pena estimular a procura”, chamando-o a atenção dos hoteleiros para a importância do investimento privado.

