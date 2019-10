Vítor Gaspar duvida que défice de Mário Centeno seja inferior a 0,2%

O défice público português deste ano deverá ficar nos 0,249% do produto interno bruto (PIB) o que, por arredondamento, dá 0,3%, indicam cálculos atualizados do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgados esta terça-feira no World Economic Outlook.

As contas públicas são a área coberta pelo departamento de assuntos orçamentais FMI que é dirigido pelo antigo ministro das Finanças do PSD, Vítor Gaspar, que na quarta-feira apresenta o Monitor Orçamental, o estudo semestral da instituição que cobre os temas mais prementes em matéria de finanças públicas.

Antes disso, no final desta terça-feira, Mário Centeno enviará a Bruxelas o esboço da proposta de Orçamento do Estado para 2020, mas em políticas constantes, isto é, fará previsões para o ano que vem mas não deve incluir medidas novas ou novos efeitos de medidas já tomadas.

O governo ainda não está formado e a proposta de Orçamento de 2020 só será conhecida no final deste ano, início do próximo.

Aquele valor de défice de 0,249% agora revelado pelo FMI vem contrariar o discurso recente do ministro das Finanças, Mário Centeno, que em entrevista à Lusa disse que o défice de 2019 pode ficar ligeiramente abaixo da meta de 0,2%.

O FMI acha que não, isto apesar de ter revisto em alta o crescimento da economia para 1,9% (dizia 1,7% em julho).

“Nós temos um défice no primeiro semestre de 0,8% [do PIB] que há de resultar num défice anual muito próximo de 0,2%, eventualmente ligeiramente menor, mas não seguramente maior do que 0,2%”, afirmou Mário Centeno, no final de setembro, em entrevista à Lusa.

As contas do Fundo relativamente ao saldo público também contrariam as do Conselho das Finanças Públicas, que na semana passada estimou não um défice, mas antes um excedente orçamental de 0,1% já este ano, o que a acontecer será o primeiro saldo positivo da História democrática portuguesa.

Já o peso da dívida pública é que pode ser inferior quer ao que diz quer o governo (no reporte dos défices enviado a Bruxelas em setembro, as Finanças preveem 119,3% do PIB), quer a missão do FMI (em julho apostava em 118,8% do PIB).

Neste novo outlook, o FMI considera que o peso da dívida rondará os 117,5% este ano, ainda assim uma descida face aos 120,1% de 2018. O governo diz 119,3% (reporte dos défices enviado a Bruxelas).