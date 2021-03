epa08734360 Portugues Moto GP rider Miguel Oliveira of Red Bull KTM Tech 3 during the Qualifying session of the French Motorcycling Grand Prix in Le Mans, France, 10 october 2020. The Motorcycling Grand Prix of France will take place on 11 October 2020. EPA/EDDY LEMAISTRE © EPA

Se a ausência de espectadores nas bancadas do autódromo do Algarve para o Grande Prémio de Moto GP, que se realiza entre 16 e 18 de abril, em Portimão, caiu como um balde de água fria sobre muitos que esperavam poder ver as estrelas desta modalidade ao vivo e a cores, a SportTV decidu compensar os portugueses que são fãs de Moto GP. A prova rainha do motociclismo regressa aos ecrãs dos portugueses neste fim de semana com o Grande Prémio do Qatar em Moto GP através da SportTV.

"Você pediu e a SportTV ouviu" é o lema que dá o mote ao pay per time disponibilizado aos fãs.

"Após o sucesso da iniciativa de pay per time no GP MEO de Portugal, a SportTV optou de novo por esta solução, ouvindo os inúmeros pedidos que nos chegaram e em particular atentos ao facto de o regime extraordinário atual proibir o público nos recintos da competição", explica Nuno Ferreira Pires, CEO do grupo. "Esta é, assim, a única forma que muitos portugueses e fãs da modalidade terão para acompanhar o Moto GP", explica ainda.

"O Grande Prémio do Qatar em Moto GP acontece neste domingo, dia 28 de março, pelas 16.20 na SportTV2" e para poder assistir basta aceder à funcionalidade pay per time que os três operadores - Meo, NOS e Vodafone - irão colocar à disposição dos fãs.

Também os treinos livres, que se realizarão já nesta sexta-feira, pelas 12.40, podem ser vistos no mesmo canal, bem como os treinos e qualificações de sábado, que antecedem a prova no domingo.

"Este pay per time possibilitará a todos os portugueses acesso à programação da SportTV2 durante 72 horas por 4,99 euros", adiantam os responsáveis.