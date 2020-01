Vodafone é a rede com melhor desempenho 3G e 4G no Alentejo

A Anacom realizou, o ano passado, um estudo de avaliação do desempenho dos serviços móveis de voz e dados disponibilizados pela MEO, NOS e Vodafone na região do Alentejo e concluiu que, embora todos apresentem uma “boa cobertura” rádio GSM, uma “adequada cobertura” rádio UMTS e uma “razoável cobertura” rádio LTE, os sistemas de comunicações móveis de, segunda, terceira e quarta geração, mas que há “desempenhos diferenciados” entre as tipologias de áreas urbanas. Sendo que as zonas “medianamente urbanas ou predominantemente rurais” apresentam um “pior desempenho”. Na análise por operadores, conclui que a Vodafone é a que tem o melhor desempenho nas redes de 3G e de 4G na região.

O estudo, realizado entre 7 e 28 de maio de 2019, foi o primeiro de “um conjunto” de outros que abrangerão “todas as regiões do país”. As restantes regiões do continente serão analisadas durante 2020, seguindo-se, depois, as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Visam dotar o mercado de “informação isenta” sobre o desempenho destes serviços, destaca o regulador em comunicado. Assim, no período referido, foram realizadas 891 chamadas de voz, 5 853 sessões de dados e 550 597 medições de sinal rádio, correspondendo a aproximadamente 297 chamadas de voz, 325 sessões de dados e 61 200 medições de sinal rádio, por indicador e operador. Foram percorridos 3 539 quilómetros, dos quais 342 em testes.

“Os serviços de voz e de transferência de ficheiros registaram bons desempenhos globais, sendo mais visíveis diferenças entre os operadores e entre as tipologias de áreas urbanas ao nível da velocidade de download e de upload. Captou-se, porém, uma elevada variabilidade, com registos máximos acima de 100 Mbps e de 50 Mbps, respetivamente para download e upload, e mínimos de cerca de 0,004 Mbps, que dificultam ou impossibilitam a transmissão de dados em condições adequadas”, especifica a Anacom.

Os serviços de navegação na Internet e youtube video streaming, e também a latência de transmissão de dados, apresentaram desempenhos “consideravelmente inferiores”, face aos restantes indicadores objeto de análise, pode ler-se no comunicado, que destaca: “Estes indicadores exibem igualmente, na maioria dos casos, diferenças significativas entre prestadores e entre tipologias de áreas urbanas”.

O regulador salienta, ainda, que a leitura dos resultados “deve atender à natureza dinâmica e à evolução permanente dos sistemas de comunicações móveis”.

Este estudo baseia-se em testes realizados de acordo com a nova metodologia aprovada pela Anacom, em 2017, após consulta ao mercado. As medições são efetuadas de forma sistemática, com procedimentos padronizados e sem intervenção ou decisão humana, e em igualdade de condições para os vários operadores, permitindo a análise objetiva e comparativa dos desempenhos.

Na abordagem amostral seguida, considera-se como universo o conjunto de comunicações móveis realizadas no território continental, sendo a chamada de voz móvel e a sessão de dados móveis as unidades estatísticas consideradas. A amostra tem por base dois níveis de estratificação. O primeiro separa o território continental em NUTS II, seguindo-se uma desagregação por NUTS III. O estudo agora divulgado diz respeito aos resultados obtidos a partir da amostra relativa à Região Alentejo (NUTS II). O trabalho de campo relativo a este primeiro estudo decorreu entre os dias 7 e 28 de maio de 2019.