Vodafone é líder mundial em Internet of Things

A Vodafone é, pelo quinto ano consecutivo, líder em Internet of Things (IoT). A posição foi atribuída no Gartner Magic Quadrant em Gestão de Serviços Machine-to-Machine (M2M) nas categorias “capacidade de execução” e “abrangência de visão”.

A IoT consiste numa tecnologia que permite às empresas ligar todos os equipamentos e sensores, tornando-os “inteligentes”. Soluções de alarmes, terminais de pagamentos móveis, parquímetros inteligentes, veículos com recursos de telemetria e emergência ou máquinas de vending são alguns exemplos da vasta gama de soluções completas geridas através de uma única plataforma de monitorização.

O Grupo Vodafone gere, atualmente, 77 milhões de cartões de IoT, utilizando para o efeito uma plataforma única, que garante globalmente “a mesma qualidade e experiência de utilização aos seus clientes”, afirma em comunicado.

O Centro de Competências de Internet of Things conta com uma equipa especializada que, a partir de Portugal, trabalha no desenvolvimento de soluções para o mercado nacional e para todo o universo Vodafone. Tem ainda uma equipa de suporte aos seus clientes disponíveis 24 horas por dia e sete dias por semana.

De acordo acordo com o último Barómetro IoT da Vodafone, quase dois terços das empresas já assumem que a adoção de soluções IoT é “fundamental para a transformação digital dos seus negócios”. O relatório revela que as organizações que investem em IoT contabilizam, em média, um aumento de 20% nas suas receitas e uma redução de custos de 16%.