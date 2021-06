Vodafone exige 132 milhões de euros à Meo invocando quebra de acordo

Vodafone © EPA

A Vodafone Portugal reclama uma indemnização no valor de 132 milhões de euros à Meo, alegando quebra de um acordo de 2014 para a partilha de rede de fibra ótica pelas operadoras que nunca chegou a cumprir-se, avança nesta segunda-feira o Jornal de Negócios.

Segundo o jornal, o valor está a ser pedido em tribunal arbitral, com julgamento marcado para outubro., após ter havido audições preliminares em 2019.

O acordo para a partilha das infraestruturas foi feito quando a Meo era ainda Portugal Telecom, detida então pela Oi. Previa o desenvolvimento conjunto e partilha de rede de fibra ótica por 25 anos, abrangendo 900 mil lares (450 mil para cada operadora).

Contudo, a compra da Portugal Telecom pela Altice em 2015 mudou os planos, com a desistência do projeto comum por parte da Meo, que decidiu avançar sozinha com investimentos.

O Negócios refere que, em fase de audição preliminar, a Meo considerou que os elementos entregues pela Vodafone não são suficientes para validarem os montantes requeridos, alegando também que a Vodafone não tinha ​​​​​​poder contratual para impedir a Meo de avançar para o desenvolvimento da sua rede própria.

A Meo afirma ainda que respeitou o acordo, da mesma forma que a Vodafone não foi impedida de investir na construção da sua infraestrutura. A Vodafone acabaria por fazer outras parcerias, incluindo com a Nos, refere o jornal.