Vodafone prepara saída de mais de 500 trabalhadores em Espanha

A Vodafone Espanha avançou com um plano de eliminação de emprego (o designado ERE - Expediente de Regulação de Emprego), tendo em vista a saída de 509 trabalhadores, um número fechado esta terça-feira com os sindicatos, de acordo com o "Cinco Días". O anúncio do ERE data de 15 de setembro, prevendo-se rescisões ou reformas antecipadas.

Além de se preparar para despedir cerca de 12% da população laboral, a Vodafone Espanha tem a intenção de fechar um total de 34 lojas próprias, o que afetará diretamente 237 funcionários. A medida vai, por isso, ter grande impacto na área comercial da telecom.

Aos trabalhadores envolvidos no ERE a Vodafone oferece uma indeminização que se traduz em 33 dias por cada ano trabalhado, com um limite de 24 mensalidades. A empresa admite também reformas antecipadas para os trabalhadores com ou mais de 56 anos de idade, com pelo menos dez anos de antiguidade, oferecendo 80% do salário, de acordo com o "Cinco Días".

A empresa justificou a decisão de avançar com este plano de eliminição de emprego com razões económicas, de produtividade e de organização, evidenciadas pela pandemia, tendo em vista melhorar receitas operacionais com a aceleração da estratégia de transformação digital.

A subsidiária espanhola do grupo Vodafone já implementou o ERE por três vezes (2013, 2015 e 2019) nos últimos dez anos. Em 2019, a companhia despediu mil trabalhadores, cerca de 20% do total de funcionários que tinha, sendo que 100 aceitaram sair através de reformas antecipadas.