Volkswagen contrata 100 pessoas para centro digital português em 2021

Desde o final de 2018 que o grupo Volkswagen tem um centro digital em Portugal. No final do ano passado, a Volkswagen Digital Solutions (VWDS) contava com 200 pessoas para desenvolver novas soluções tecnológicas para este gigante automóvel alemão e este ano a equipa voltará a ser reforçada com a entrada de mais 100 elementos, para uma equipa total de 300 trabalhadores.

Os perfis procurados pelo centro digital cobrem áreas como gestores e designers de produto, programadores de software e várias posições de suporte. A VWDS conta com três unidades de desenvolvimento em Portugal: o centro de desenvolvimento de software (SDC:LX), o espaço digital para a marca MAN (MDH) e ainda os serviços de gestão de aplicações (AMS).

O centro de desenvolvimento de software está focado em produtos para os consumidores em várias áreas do grupo. É neste local que está a ser construído software que permite aos vendedores gerir todo o processo de encomenda de um automóvel, desde a configuração até à entrega ao cliente. O espaço digital para a MAN desenvolve soluções tecnológicas para a área da logística e do transporte de veículos comerciais, o que permite recolher dados sobre a condução dos motoristas e encontrar formas de os tornar mais eficientes para o ambiente e para a longevidade dos camiões.

Na unidade AMS são criadas plataformas para ajudar os serviços móveis da unidade de automóveis ligeiros do grupo. Este departamento também ajuda a secção de compras da Volkswagen a reduzir custos. No futuro, esta unidade vai também desenvolver software.

Todas as soluções desenvolvidas em Portugal acabam por ter impacto no desempenho dos mais de 500 mil trabalhadores do grupo a nível mundial. O fabricante alemão está a transformar-se cada vez mais numa empresa tecnológica.

O talento, o crescimento da comunidade tecnológica, a qualidade de vida e o nível de formação das universidades levaram a Volkswagen a reforçar a aposta em Portugal. No seu centro digital, os 200 trabalhadores são de 16 nacionalidades: além de portugueses, há funcionários da Sérvia, Brasil, Irlanda, Roménia, África do Sul e Índia. As mulheres representam um quarto da equipa, que mistura talentos mais jovens com perfis mais experientes.

E foi o desempenho da equipa em Portugal que convenceu os responsáveis na Alemanha a alargar a equipa nos próximos três anos, que terá pelo menos 450 elementos até ao final de 2023. Ou seja, depois deste ano, haverá mais 150 pessoas a juntarem-se à equipa tecnológica.

Quando o grupo anunciou a criação do centro digital, estava previsto que a equipa contasse com 300 elementos até ao final de 2020. "A primeira fase de vida da Volkswagen Digital Solutions exigiu alguma adaptação e mesmo organização estrutural interna, que só se consolidou mais tarde. A partir dessa altura tivemos as condições para recrutar de forma mais consistente, proporcionando assim a melhor experiência para as pessoas que se têm juntado à empresa", refere ao Dinheiro Vivo a responsável de talento da empresa, Teresa Relvas. No último ano, a VWDC acelerou o recrutamento e contratou mais 80 pessoas.

Com três escritórios digitais em Lisboa, o centro digital ainda está indeciso sobre o futuro do trabalho presencial depois da pandemia. "Estamos a ouvir a equipa, para depois decidir qual o regime mais interessante para o nosso talento. A pandemia veio questionar o funcionamento e objetivo de um espaço físico e estamos, todos juntos, a definir a nossa estratégia de futuro."

O que faz a concorrência alemã?

BMW aposta em parceria

Entre 2018 e 2019, a BMW abriu as portas do centro tecnológico em Portugal. Em parceria com a Critical Software, o grupo alemão criou a Critical TechWorks, focada em tecnologias para os clientes e a condução autónoma. Até ao final deste ano, esta empresa irá contar com um total de 1400 pessoas, que estarão a desenvolver novas aplicações para a BMW e a Mini, além de darem apoio a uma unidade na Alemanha dedicada à condução autónoma.

Mercedes chegou primeiro

A Mercedes arrancou com o centro tecnológico português em 2017, desenvolvendo soluções tecnológicas de marketing e vendas. Tal como a Volkswagen, vai contratar 100 pessoas ao longo deste ano, elevando a equipa para 300 pessoas. No final de 2018, a dona da marca de Estugarda criou ainda o hub tecnológico tb.lx. A unidade dedicada aos veículos pesados cria soluções para uma logística mais amiga do ambiente e também está ligada à fábrica de camiões Fuso, instalada no Tramagal. Até ao final deste ano, a tb.lx passsará dos 50 para 70 funcionários.