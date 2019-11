Volume de investimento em hotelaria cresce 4,3% ao ano

O volume de investimento em hotelaria na Europa atingiu perto de 16 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, representando um crescimento de 4,3% face ao ano anterior.

Os dados constam do último estudo da Savills, que revela que o interesse dos investidores continua a ser impulsionado por fundos de investimento internacionais, como é o caso da AXA IM e da Aroundtown. As cidades de Londres, Alemanha e Paris são consideradas as opções de investimento “seguras” a longo prazo.

Como resultado do aumento da procura, cinco dos 22 mercados analisados pela consultora sofreram uma compressão do rendimento em todas as estruturas operacionais no terceiro trimestre, refletindo-se em Madrid, Lisboa, Varsóvia, Dublin e Copenhaga. No segundo trimestre, apenas Lisboa assistiu a uma compressão generalizada.

“Em Portugal, o investimento no setor reflete-se na implantação de novos hotéis, como também numa aposta cada vez maior na requalificação e modernização das unidades hoteleiras existentes, com o objetivo de continuar a elevar a qualidade da oferta turística e a criar novos conceitos diferenciadores”, refere Alexandra Portugal Gomes, senior analyst do departamento de Research da Savills Portugal.

A Savills refere que 12 cidades tiveram uma queda de 25bps nos rendimentos prime das estruturas operacionais desocupadas/ franchisadas durante o terceiro trimestre, a par das três cidades que relataram compressão no segundo trimestre (média de 5,34% em todas as cidades).

Da mesma forma, onze mercados relataram compressão nos rendimentos prime dos contratos de gestão (média de 5,81%) em comparação com apenas dois mercados no segundo trimestre. De acordo com a Savills, esta questão influencia o interesse dos investidores no sentido de subirem a curva de risco, investindo em ativos não arrendados, na procura de ativos de maior rendimento.

Os rendimentos prime em hotéis a operar em regime de arrendamento continuam a ser os mais altos, com uma média de 4,26% nos 22 mercados europeus analisados pela Savills.

“Os investidores que procuram rendimentos mais altos estão a migrar para estruturas operacionais não arrendadas em mercados estabelecidos ou a optar por observar as cidades turísticas em crescimento, como Praga, Lisboa, Varsóvia e Viena, todas com volumes de investimento hoteleiro superiores à média deste ano”, indica Marie Hickey, diretora do departamento de Research da Savills.

Assim confirma Alberto Henriques, senior investment consultant da Savills Portugal: “Este facto também é uma realidade na cidade de Lisboa, onde a elevada liquidez disponível aumenta a procura por esta classe de ativos e a escassa oferta existente são uma premissa para os investidores estarem cada vez mais disponíveis a assumir um risco maior. Assistimos a um volume de investimento em hotelaria crescente no nosso país, com particular incidência não só na capital como também no Porto e Algarve. Neste sentido, obtivemos um volume de investimento superior à média europeia e tudo nos faz acreditar que este se mantenha no próximo ano. Lisboa em particular continuará no topo da lista de investidores, é uma capital europeia em ascensão também neste domínio”.