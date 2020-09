Volume de negócios do setor dos serviços recua 16,2% em julho

O volume de negócios nos serviços baixou 16,2% em julho face ao mesmo mês de 2019, tendo recuperado 6,3 pontos percentuais face à variação observada em junho (22,5%), anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE adianta que os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas, corrigidos das variações sazonais, em julho desceram 8,9%, 7,5% e 15,2%, respetivamente, face ao mesmo mês de 2019, contra variações negativas de 8,3%, 9,0% e 16,4% em junho.

As secções que mais se destacaram para a variação do índice do volume de negócios nos serviços foram o comércio por grosso – comércio e reparação de veículos e motociclos, tendo sido o agrupamento com a recuperação mais expressiva (8,9 pontos percentuais), registando uma variação de -5,8% em julho.

O INE sublinha que o comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos passou de variação homóloga de -25,4% em junho para -2,3% em julho.

Os transportes e armazenagem foi uma das duas secções que mais influenciaram o resultado agregado, tendo o contributo sido originado por uma variação de -35,4% em julho, contra -37,7% em junho.

O desempenho dos transportes aéreos, com uma redução homóloga de 78,9% em julho e de 85,1% em junho, continuou a ter o impacto mais negativo deste agregado, afirma o INE.

O alojamento, restauração e similares apresentou a segunda maior recuperação (7,8 pontos percentuais) em julho, fixando-se, contudo, a taxa de variação em -52,2%.

O INE refere que o alojamento contraiu -77,9% em termos homólogos em julho (contra -89,7% no mês precedente) e que a restauração e similares recuperou 6,1 pontos percentuais para uma variação de -42,7% em julho.

As atividades de informação apresentaram o único contributo positivo (0,1 pontos percentuais) para o resultado global, com uma variação homóloga de 1,1% em julho, contra 2,4% em junho.