Volume de negócios na indústria abranda para 5,9% em maio

O índice de volume de negócios na indústria apresentou um crescimento homólogo nominal de 5,9% em maio, taxa inferior em 7,2 pontos percentuais à registada em abril, resultado de um abrandamento no mercado nacional e internacional.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, este abrandamento do crescimento homólogo foi influenciado “pela diferença no número de dias úteis, tendo abril e maio de 2018, respetivamente mais dois e menos um dia que nos períodos homólogos”.

No mês de maio, o índice de vendas com destino ao mercado nacional cresceu 4,9% em maio, após o aumento de 12,1% em abril, enquanto o relativo ao mercado externo teve um crescimento de 7,4%, que compara com um aumento de 14,5% no mês anterior.

Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas apresentaram variações homólogas de 3,2%, 4,0% e 0,1% em maio (3,4%, 7,3% e 4,6% no mês anterior, pela mesma ordem).