Volume de negócios na indústria cresce 19,7% em abril

Industria têxtil © Octavio Passos/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Junho, 2022 • 12:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O índice de volume de negócios na indústria registou um aumento homólogo de 19,7% em abril deste ano, inferior em 6,4 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior (26,1%), divulgou o INE.

Esta desaceleração manteve-se "significativamente influenciada" pelo crescimento dos preços na indústria, cujo índice aumentou 24,6% em abril, contra um aumento homólogo de 26,5% no mês precedente, segundo o INE.

Além disso, esclarece que o menor número de dias úteis nos meses comparáveis de 2022 (22 em março e 19 em abril de 2022, que compara com 23 e 21, pela mesma ordem, em 2021) também teve influência no cálculo do índice total.

O INE refere ainda que o índice de vendas para o mercado nacional abrandou 6,5 pontos percentuais (p.p)., para um crescimento homólogo de 19,8%, contribuindo com 11,3 pontos percentuais (15,1 p.p. em março) para a subida do índice agregado.

As vendas para o mercado externo, por seu lado, desaceleraram 6,2 p.p., para um crescimento de 19,5% em abril deste ano, tendo contribuído com 8,4 pontos percentuais, contra os 11 p.p. no mês precedente. Por agrupamentos, a Energia e os Bens Intermédios tiveram os contributos mais significativos para a subida do índice do volume de negócios na indústria, de 10,1 p.p. e 7,3 p.p., respetivamente, em resultado de aumentos de 51,6% e 20%, contra crescimentos de 62,1% e 25,2% em março.

Quanto aos Bens de Consumo, os cálculos do INE indicam que desaceleraram 4,8 p.p., para um crescimento de 12,2%, dando origem a um contributo de 3,3 pontos percentuais.

Os Bens de Investimento, por sua vez, apresentaram uma queda de 5,8% em abril, contra uma contração 0,1% no mês anterior, da qual resultou o único contributo negativo para o comportamento do índice agregado (-1,0 p.p.).

Em termos mensais, o índice de volume de negócios na indústria caiu 10% em abril, contra um aumento de 20% no mês de março.

Os aumentos homólogos do emprego e das remunerações situaram-se em 3,1% e 6,8%, respetivamente, em valores idênticas aos observados no mês precedente, sendo que as horas trabalhadas passaram de um aumento de 2,1% em março para uma quebra de 0,2% no mês de abril deste ano.