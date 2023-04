Volume de negócios na indústria desacelera para 4,3% em fevereiro

O volume de negócios na indústria nacional decresceu em fevereiro para 4,3%, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). O que significa uma desaceleração de 8,3% quando comparado com janeiro (12,6% no mês anterior).

No entanto, o INE faz frisa que fevereiro teve menos um dia útil que o mês homólogo e menos três dias úteis que o mês anterior, "o que poderá ter influenciado a variação da atividade na indústria no mês em análise".

Assim, e excluindo o agrupamento de energia, as vendas na indústria subiram 7,4%, quando em janeiro haviam registado um aumento de 13,6%. Já as variações dos índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo posicionaram-se em 1,2% e 8,4%, respetivamente. No mês anterior foram de 12,6%, em ambos.

Por agrupamentos, a energia desacelerou em fevereiro para 5,6% (9,3% em janeiro), o que originou o único contributo negativo (-1,3 p.p) para a variação do índice total.

Já os bens de consumo aumentaram 7,9% (15,8% no mês anterior) tenso assim contribuído com 2p.p. Os bens intermédios e os bens de investimento cresceram 2,9% e 17,4% (9,2% e 20,6% em janeiro), respetivamente, tendo contribuído com 1,1 p.p. e 2,5 p.p.

No que a emprego e remunerações diz respeito: ambos tiveram crescimentos homólogos de 1,4% e 8,7% em fevereiro (1,6% e 12,0% no mês anterior), respetivamente. O índice de horas trabalhadas passou de uma variação de 6,9% em janeiro para -0,8% no segundo mês deste ano.

"A variação mensal do emprego fixou-se em 0,1% em fevereiro (0,3% em igual período de 2022). As remunerações e as horas trabalhadas apresentaram diminuições mensais de 0,4% e 7,1% (aumentos de 2,7% e 0,1% em fevereiro de 2022), respetivamente", refere o Instituto Nacional de Estatística.