O Índice de Volume de Negócios na Indústria diminuiu 8% em junho, depois de ter crescido 3% em maio, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o relatório do INE, esta descida pode ser influenciada pelo menor número de dias úteis do mês em análise, uma vez que junho teve menos quatro dias do que o mês anterior e menos três do que o período homólogo de 2018.

Também os índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo passaram de aumentos de 4,3% e 1,4%, respetivamente, em maio para reduções de 4,5% e 12,7% em junho.

Os agrupamentos de bens intermédios e de bens de consumo contribuíram com menos 2,8 e 2,6 pontos percentuais para a variação do índice total, em resultado de diminuições homólogas de 8,3% e 9,4%, quando em maio tinham registado aumentos de 3,1% e 3,7%, pela mesma ordem.

Quanto aos índices de energia e de bens de investimento, estes passaram de subidas de 1,7% e 3,6%, respetivamente, em maio, para diminuições de 7,4% e 6,0% em junho, contribuindo com menos 1,6 e 1,0 pontos percentuais para a variação do índice agregado.

Em termos homólogos, as vendas na indústria diminuíram 1,4% no segundo trimestre de 2019, quando a subida tinha sido de 0,5% no trimestre anterior.

A variação mensal do índice de volume de negócios na indústria fixou-se em -11,3% (-0,6% em junho de 2018).

O índice de vendas na indústria com destino ao mercado nacional apresentou uma queda homóloga de 4,5%, passando de 4,3% em maio, com o agrupamento de energia a dar o único contributo positivo, de 0,5 pontos percentuais, resultante do aumento de 1,7% (8,2% no mês anterior).

Já os índices dos agrupamentos de bens intermédios e de bens de consumo passaram de crescimentos de 3,6% e 1,7% em maio, respetivamente, para reduções de 9,1% e 7,3% em junho, tendo contribuído com menos 2,8 e 2,0 pontos percentuais para a variação do índice deste mercado.

O índice de vendas na indústria para o mercado nacional apresentou uma diminuição mensal de 9,6% em junho, mais intensa em 8,3 pontos percentuais do que a verificada em igual período de 2018.

Quando ao mercado externo, o índice de vendas na indústria reduziu 12,7% em junho, quando vinha de um aumento homólogo de 1,4% em maio, com o agrupamento de Energia a diminuir 44,2% (redução de 20,6% no mês anterior), originando um contributo de menos 4,3 pontos percentuais para a variação do índice deste mercado.

Em termos mensais, o índice de vendas na indústria com destino ao mercado externo diminuiu 13,6% em junho, quando no mesmo mês de 2018 tinha aumentado 0,3%.

De acordo com os dados divulgados pelo o INE, os índices de emprego e de remunerações apresentaram crescimentos homólogos de 0,4% e 3,7% em junho (0,8% e 3,5% no mês anterior, pela mesma ordem), com o índice de emprego a registar uma variação mensal nula (0,3% em junho de 2018) e as remunerações a apresentarem um aumento mensal de 9,4%, resultado superior em 0,3 pontos percentuais ao observado no mesmo mês do ano anterior.

Por sua vez, o índice de horas trabalhadas diminuiu 5,6% (subida de 3,2% em maio).