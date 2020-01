Volume de negócios na indústria recua 0,5% em novembro

Os negócios na indústria caíram 0,5% em novembro, face ao período homólogo anterior, depois da recuperação em outubro, quando registou uma subida de 0,4%, revelou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A queda do índice de volume de negócios na indústria espelhou em novembro a diminuição registada no índice relativo ao mercado nacional, que foi de 1,2%, (-0,5% no mês anterior), enquanto o índice referente ao mercado externo apresentou um aumento de 0,4%, inferior em 1,4 pontos percentuais (p.p.) ao verificado em outubro.

“Estes resultados poderão estar influenciados pela oscilação de dias úteis (20 e 23 em novembro e outubro de 2019; 22 e 21 nos mesmos meses de 2018)”, esclarece INE em comunicado.

O instituto, na publicação hoje divulgada, acrescentou também que o índice de bens intermédios foi o que apresentou o contributo mais negativo para a queda do índice total, -2,8 p.p., devido a uma diminuição de 8,5% (menos 2,3% no mês anterior).

Já o índice os bens de consumo passou de um aumento de 2,5% em outubro para uma queda de 1,4% em novembro, tendo contribuído com menos 0,4 p.p. para a variação do índice global.

Os índices de energia e de bens de investimento também apresentaram contributos positivos de 1,6 p.p. e 1,1 p.p., respetivamente, originados por aumentos homólogos de 7,3% e 6,4%, contra quedas de 1% e 4,3% em outubro, pela mesma ordem.

O índice de volume de negócios na indústria registou um crescimento mensal de 7,7%, segundo o INE, contra 5,5% em outubro do ano passado.

A variação mensal do índice de emprego situou-se nos 0,3%, taxa igual à verificada em novembro de 2018.

Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas cresceram 0,1%, 4,0% e 1,1%, respetivamente, e em termos homólogos, contra aumentos de 0,1%, 3,6% e 0,5% em outubro, pela mesma ordem.