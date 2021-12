Volume de negócios no setor do comércio baixou 6,5% em 2020 para 141,2 mil milhões de euros (Imagem de arquivo) © Igor Martins/Global Imagens

O volume de negócios do setor do comércio baixou 6,5% em 2020, para 141,2 mil milhões de euros, contra o aumento de 3,3% em 2019, anunciou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Na publicação "Estatísticas do Comércio em 2020", divulgada esta quinta-feira, o INE conclui que os principais indicadores económicos das empresas de comércio decresceram no ano passado, ano em que "o setor do comércio foi fortemente penalizado pela pandemia da covid-19".

O número de empresas aumentou 0,2%, para 218,9 mil empresas, embora o número de pessoal ao serviço tenha baixado 0,6%, para 803.687 -- contrariando o aumento de 3,3% registado em 2019.

Já o valor acrescentado bruto atingiu os 18,7 mil milhões de euros em 2020, tendo, também este indicador, caído 5,6%, contra o crescimento de 4,4% no ano anterior.

A margem comercial global fixou-se em 25,9 mil milhões de euros, após uma quebra de 4,5%, segundo dados do instituto.

Em 2020, o setor automóvel registou o decréscimo mais acentuado do volume de negócios (-16,2%, +1,1% em 2019), bem como a maior diminuição da margem comercial global (-8,9%, contra +1,4% de 2019) e da margem por empresa (-10,1%, contra -1,2% em 2019). Apesar destes números, o setor registou apenas uma queda de 0,6% do número de pessoal ao serviço.

Nas empresas de comércio por grosso registaram-se diminuições de 5,8% no volume de negócios (+2,8% em 2019) e de 2,8% na margem comercial (+2,8% em 2019). O pessoal ao serviço aumentou 0,5% (+2,6% em 2019).

O setor do comércio a retalho apresentou as menores reduções do volume de negócios (-3,6%, contra o crescimento de 4,8 em 2019), da margem comercial (-5,4%, que sucede a +6,2% em 2019), enquanto o pessoal ao serviço diminuiu 1,2% (+2,7% em 2019).

Neste setor, o INE destaca a evolução "muito heterogénea", destacando o aumento de 58,8% no volume de negócios da atividade de "Comércio a retalho não efetuado em estabelecimentos, bancas, feiras ou unidades móveis de venda", como vendas 'online' ou por telefone, entre outras.

Em 2020, encontravam-se em atividade em Portugal 3.661 estabelecimentos classificados como Unidades Comerciais de Dimensão Relevante (UCDR), dos quais 52,0% dedicados principalmente ao comércio a retalho não alimentar ou sem predominância alimentar, atingindo o volume de negócios 19,1 mil milhões de euros (-4,4%, +6,5% em 2019).