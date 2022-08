Volume de negócios nos serviços abranda para 19,6%

© JENS SCHLUETER/AFP

O volume de negócios nos serviços abrandou 4,6 pontos percentuais em junho face ao mês anterior, atingindo uma variação homóloga nominal de 19,6%, segundo os dados revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Significa que, em maio, a variação do volume de negócios foi mais positiva, registando um aumento de 24,2%.

Todos os setores apresentaram "taxas de variação positivas", apesar de inferiores às registadas em maio deste ano. O comércio por grosso, comércio e reparação de veículos automóveis e motociclos deram o maior contributo (8,9 p.p.) para o aumento total, originado pela subida homóloga de 14,7%, embora tenha representado uma desaceleração de 2,9 p.p. face a maio, destaca o instituto de estatísticas.

Quanto ao alojamento, restauração e similares, o INE esclarece que aumentou 54,2%, contra 64,6% no período anterior, tendo contribuído com 3,8 p.p. para a variação do índice agregado.

Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustados dos efeitos de calendário e sazonalidade, apresentaram aumentos homólogos de 7,7%, 8,2% e 7,3%, contra subidas superiores de 8,1%, 10,1% e 10,7% verificadas, respetivamente, em maio.