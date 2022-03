Volume de negócios nos serviços acelera para 22,1% em janeiro

Mercado Municipal de Braga (Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens) © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

"Esta variação reflete em larga medida um efeito de base, dado que a comparação incide sobre janeiro de 2021, em que o índice contraiu 16,4%, devido às restrições decorrentes da pandemia, que afetaram especialmente as atividades de transportes e alojamento e restauração", explica o INE.

O instituto destaca, no que ao aumento homólogo diz respeito, "a forte recuperação do alojamento, restauração e similares, com um crescimento de 71,3%", contribuindo com 3,7 pontos percentuais (p.p.) para a subida do índice.

O alojamento apresentou uma aceleração de 173,7% (91,4% no mês precedente) e a restauração e similares cresceu 57,0% (33,9% em dezembro). Contudo, o índice desta secção é ainda inferior em 23,2% a janeiro de 2020.

Já o comércio por grosso, comércio e reparação de veículos automóveis e motociclos apresentou o maior contributo (10,8 p.p.) para o aumento total, originado pela subida homóloga de 17,7%, explica o INE.

Os transportes e armazenagem, por sua vez, registaram um aumento de 33,0%, desacelerando 5,5 p.p. face ao mês anterior, sendo o seu contributo de 4,0 p.p. para o aumento do índice total.

Ainda assim, o índice desta divisão é 4,1% inferior ao de janeiro de 2020, salienta o INE.

Quanto aos índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas, ajustados de efeitos de calendário, apresentaram em janeiro aumentos homólogos de 4,2%, 4,2% e 9,2%, respetivamente, contra 3,8%, 3,9% e 2,5% em dezembro, pela mesma ordem.