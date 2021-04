Volume de negócios nos serviços cai 20% em fevereiro em termos homólogos

Restauração tem sido um dos setores mais afetado pela covid-19. © ALFREDO ESTRELLA / AFP

O índice de volume de negócios nos serviços acentuou a queda pelo terceiro mês consecutivo, passando de uma queda homóloga de 16,5% em janeiro, para 20% em fevereiro, o valor mais negativo desde junho passado.

Segundo os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), nos últimos 12 meses, marcados pela pandemia covid-19 em Portugal, o volume de negócios deste setor de atividade sofreu uma redução média de 18,8%.

Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário, apresentaram também reduções homólogas de 9,5%, 8,3% e 25%, respetivamente (-8,5%, -7,6% e -16,5% em janeiro, pela mesma ordem).

A redução homóloga do pessoal ao serviço foi a mais intensa desde janeiro 2006 e desde maio de 2020 que a redução das horas trabalhadas não tinha sido tão expressiva, sendo a contração média dos últimos 12 meses de 16%, sinaliza o INE.

As secções que mais contribuíram para a variação do índice total, segundo o INE, foram o alojamento, restauração e similares, que continuou a apresentar o contributo mais negativo (-6,7 pontos percentuais), em resultado de uma contração homóloga de 68% (-57,1% em janeiro), com o alojamento a apresentar uma redução de 85,2% (-78,5% no mês anterior) e a restauração e similares a diminuir 62,2% no período em análise (-49,3% em janeiro).

O comércio por grosso, comércio e reparação de veículos automóveis e motociclos, com um contributo de -6,2 pontos percentuais, foi a segunda secção que mais penalizou o resultado agregado.

As atividades de informação e comunicação foram a única secção a apresentar um contributo positivo (0,2 pontos percentuais), passando de uma variação homóloga de -1,7% em janeiro para 2,8% em fevereiro.

A variação mensal do índice de volume de negócios foi -5,4% (-0,1% em janeiro).