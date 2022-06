Volume de negócios nos serviços cresce 23,6% em abril (Imagem de arquivo) © Rita Chantre/Global Imagens

O índice de volume de negócios nos serviços cresceu 23,6%, em abril, face ao mesmo mês do ano anterior, mas desacelerou 9,1 pontos percentuais face a março, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quinta-feira.

De acordo com os índices de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas nos serviços, relativos a abril, a secção do alojamento, restauração e similares destacou-se com um crescimento homólogo de 122%, apesar de ter desacelerado (148,9% no período anterior).

O comércio por grosso aumentou 20,1%, menos 12,3 pontos percentuais do que no período precedente, enquanto os transportes e armazenagem registaram uma variação de 46,9%, acelerando 3,4 pontos percentuais face ao período anterior.

Já os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustados de efeitos de calendário, apresentaram variações homólogas de 7,9%, 12,5% e 13,4%, respetivamente, face aos 7,6%, 9,5% e 18,4% registados em março.

Tal como no mês anterior, em abril, apenas duas secções permaneciam em patamares inferiores a fevereiro de 2020, o último mês pré-pandemia: o alojamento, restauração e similares e as atividades administrativas e dos serviços de apoio.