Volume de negócios nos serviços desacelera para 16,9% em outubro

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Dezembro, 2022 • 12:18

O índice de volume de negócios nos serviços registou um aumento homólogo nominal de 16,9% em outubro, abrandando 4,9 pontos percentuais face a setembro.

O índice passou de uma variação homóloga nominal de 21,8% em setembro, para 16,9% em outubro, enquanto o índice não ajustado de sazonalidade e de efeitos de calendário aumentou, em termos homólogos, 17,2% em outubro (22,3% no mês anterior).

A variação mensal do índice total foi -0,7% em outubro (0,4% no período anterior).

Todas as secções, com exceção das atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, apresentaram variações homólogas inferiores às de setembro.

A secção de comércio por grosso, comércio e reparação de veículos automóveis e motociclos abrandou para uma variação homóloga de 14,2%, menos 5,6 pontos percentuais (p.p.) face a setembro.

Já o alojamento, restauração e similares aumentou 19,9%, contra 32,2% no período anterior, e só o alojamento aumentou 50,6%, mas menos do que a subida de 78,3% no mês precedente.

Também os transportes e armazenagem abrandaram 11,4 pp face ao período anterior, para uma variação de 20%, destacando-se os transportes aéreos, que desaceleram para uma taxa de variação homóloga de 66,3%, (99,1% em setembro). Apesar deste abrandamento, o índice desta divisão continuou a registar níveis de atividade superiores (16,1%) aos valores de outubro de 2019.

As atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares subiram em outubro 32%, contribuindo com 2,4 p.p. para a variação agregada.

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas, ajustados de efeitos de calendário, apresentaram variações homólogas de 5,6%, 9,8% e 5,5%, respetivamente (5,8%, 9,8% e 6,1% em setembro).