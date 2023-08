Volume de novos créditos ao consumo cai em maio para 633,29 milhões de euros

Pedidos de cartões de crédito baixaram em junho © Esta fotografia não pode ser reproduzida por qualquer forma ou quaisquer meios electrónicos, mecânicos ou outros, incluindo fotocópia, gravação magnética ou qualquer processo de armazenamento ou sistema de recuperação de informação, sem prévia autorização escrita da Global Notícias.

Os novos créditos ao consumo em junho somaram 633,29 milhões de euros, contra os 680,11 milhões de euros apurados em maio, o que significa uma descida de 6,9%, de acordo com os dados do Banco de Portugal, divulgados esta quarta-feira. Entre todas as categorias, foram contratualizados 126 666 novos créditos, o que significa uma quebra de 6,2%, em comparação com maio e de -0,6%, em relação ao período homólogo.

Como refere o banco central, nestes dados provisórios, registou-se uma quebra de 7,9% nos novos créditos pessoais, que no mês passado atingiram os 40 048 contratos. Tudo somado foram contratualizados cerca de 280 milhões de euros (menos 6,7% que em maio).

Também os pedidos de crédito automóvel decresceram no sexto mês de 2023. No total foram 16 384 créditos (-6,7%) que correspondem a 247 milhões de euros (menos 7% que em maio).

No que concerne à categoria de cartões e descoberto, foram contraídos 70 234 créditos, o mesmo que dizer uma descida de 5,1% quando em comparação com o mês anterior. Em valor total, esta categoria representou 107 milhões de euros. Uma descida de 7,2% relativamente ao mês anterior.

Do número total de novos contratos de crédito em junho, 5,6% foram contratos subvencionados, contra 4,8% em termos homólogos e 5,7% em maio.

"Os contratos de crédito subvencionados são celebrados entre a instituição de crédito e o consumidor, mas parte do custo do crédito é suportada por uma entidade terceira (por exemplo, o ponto de venda onde o consumidor adquire o bem financiado)", explica o Banco de Portugal.