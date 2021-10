Praia da Falésia, no Algarve (Imagem de arquivo) © Maria João Gala /Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Outubro, 2021 • 14:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O volume de vendas no alojamento no Algarve cresceu 45,6% em setembro em comparação com o período homólogo de 2020, registando-se uma taxa de ocupação média global de 64,1%, anunciou esta quarta-feira a maior associação hoteleira algarvia.

De acordo com os dados provisórios revelados pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), o volume de vendas aumentou 45,6% em setembro deste ano, face ao mesmo mês de 2020, mas baixou 21,9% em relação a igual período de 2019.

Contudo, ressalva a AHETA, as vendas efetuadas através de plataformas "online" "não incluem o pagamento das respetivas comissões, o que influencia o aumento homólogo do volume de vendas e, por essa via, os preços praticados".

Em setembro deste ano, "15,4% das vendas foram efetuadas através de operadores turísticos tradicionais, valor que compara com os 40% de 2019".

De acordo com os dados avançados pela AHETA no resumo da evolução mensal da atividade do setor, a taxa de ocupação global média por quarto foi de 64,1%, uma subida de 33,8% em comparação com o mesmo mês do ano passado, mas 26,3% abaixo do valor registado em 2019.

O mercado nacional cresceu 55,1% e o externo diminuiu 50,2% face a setembro de 2019, registando-se as maiores descidas em Albufeira (-33,1%), Carvoeiro/Armação de Pêra (-24,8%) e Portimão/Praia da Rocha (-23,5%).

Segundo a associação dos hoteleiros do distrito de Faro, em termos acumulados, desde o início do ano, regista-se uma descida média de 54,1% na ocupação por quarto e de 46% no volume de vendas, comparativamente com 2019.

A AHETA adianta que as médias "não se refletem de igual modo em todos os estabelecimentos, havendo discrepâncias em função das categorias e zonas geográficas".