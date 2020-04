Voluntários ajudam pais a ocupar os filhos em casa

“Sharing is caring” (partilhar é cuidar) é o nome da iniciativa lançada pela Porto Business School, que desafiou voluntários da comunidade a ajudar os pais a entreter os miúdos em casa. O projeto já conta com 50 voluntários inscritos, alunos, ex-alunos, docentes e staff daquela escola, que se juntam para organizar experiências divertidas online que ajudam a ocupar o tempo dos mais novos enquanto desenvolvem conhecimentos e competências e dão ideias aos pais para rentabilizar o tempo com os filhos.

“Estamos a viver um período de grande isolamento social, um tempo inédito, que nos leva também a reorganizar rotinas, prioridades e fazer uma melhor gestão do tempo em casa. Por isso, torna-se fundamental aproveitar as oportunidades que apelem ao sentido solidário de todos para dar resposta aos desafios que alguns enfrentam”, justifica Patrícia Teixeira Lopes, associate dean da Porto Business School.

Por essa razão, a universidade decidiu criar soluções para dar resposta às exigências de “um dia-a-dia que mudou radicalmente e onde os pais são desafiados a encontrar formas de ocupar os filhos”. Idealizadas para crianças e adolescentes entre os 4 e os 15 anos, as atividades promovidas pelo “Sharing is caring” vão desde simples histórias que os voluntários contam até jogos, técnicas de expressão plástica, aulas de música, explicações ou até mesmo experiências científicas – que lhes chegam a partir das mais diversas partes do mundo.

“Na plataforma, não existe limite para a imaginação e todos os pais poderão aceder aos conteúdos que consideram mais adequados para os seus filhos”, explica a escola, sublinhando que todas as semanas há novos conteúdos gratuitos. Aos pais, basta inscreverem-se previamente naqueles a que desejam assistir, consoante a hora e o dia. E quanto aos potenciais voluntários, basta inscreverem-se na plataforma criada para o efeito e o mapeamento. A organização das atividades semanais fica a cargo da Porto Business School.

“O ‘Sharing is caring’ é a nossa forma de mostrarmos ao mundo que podemos continuar a partilhar aprendizagens à distância, e garantir que todos os pais e filhos podem encontrar conforto e bem-estar na gestão entre a sua vida pessoal e profissional”, explica Patrícia Teixeira Lopes.

E de facto a ajuda está a ser valorizada: em apenas quatro dias, o programa registou mais de 55 inscrições em diferentes atividades. Dos mais de 50 voluntários inscritos, 12 já estão a desenvolver atividades e a Porto Business School já está a planear as atividades das próximas duas semanas.