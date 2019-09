Ursula von der Leyen deverá apresentar próximos comissários na próxima semana

A germânica Ursula von der Leyen, presidente eleita da Comissão Europeia que tomará posse em novembro para suceder a Jean-Claude Juncker, deverá apresentar a sua equipa de comissários europeus na próxima semana, avança o site Politico, especializado em temas de política. A notícia surge depois de Von der Leyen ter estado com deputados alemães, onde terá avançado esse calendário.

“Pareceu-me que poderia bem ser na próxima segunda-feira ou terça”, disse uma das pessoas que esteve nesse encontro, citada pela publicação. Um dos membros da equipa da próxima presidente da Comissão Europeia admitiu que esse calendário poderá concretizar-se caso a “Itália entregue” entretanto a sua proposta de candidato para a Comissão.

A próxima comissária europeia portuguesa será Elisa Ferreira, sucedendo a Carlos Moedas, atual comissário com a pasta da Investigação, Ciência e Inovação. No final de agosto foi noticiado que o primeiro-ministro português, António Costa, escolheu a ex-ministra Elisa Ferreira para comissária europeia.

Na altura, Carlos Zorrinho, citado pela Lusa, adiantou que António Costa propôs dois nomes a Ursula von der Leyen – Pedro Marques e Elisa Ferreira – e que a escolha final coube à líder eleita do executivo comunitário.

Elisa Ferreira é administradora do Banco de Portugal desde 2016, vice-governadora do Banco de Portugal desde setembro de 2017. Vai continuar como vice-governadora do Banco de Portugal, enquanto decorrer o processo para comissária europeia.