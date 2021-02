Von der Leyen saúda aprovação de Mecanismo de Recuperação e Resiliência pelo PE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen (YVES HERMAN / POOL / AFP) © YVES HERMAN / POOL / AFP

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou a aprovação do regulamento que cria o Mecanismo de Recuperação e Resiliência pelo Parlamento Europeu (PE), referindo ser preciso ajudar a sociedade a "sair da crise económica".

"Combater o vírus graças às vacinas é essencial. Mas também temos de ajudar cidadãos, empresas e comunidades a sair da crise económica. (...) Saúdo o voto positivo do PE como um passo importante para ativar o Mecanismo de Recuperação e Resiliência", afirmou Von der Leyen, em comunicado, após a publicação do resultado do voto do PE.

Na nota, a líder do executivo comunitário sustenta que os 672,5 mil milhões de euros que constituem o Mecanismo serão "benéficos para todos a longo prazo", por servirem para investimentos numa "Europa mais verde, mais digital e mais resiliente".

Também o comissário para a economia, Paolo Gentiloni, saudou a aprovação pelo PE, referindo que, "motivada pelo terrível choque da pandemia", a Europa deu "um passo histórico" que era "impensável" há um ano.

"Há muitos meses que a Comissão tem trabalhado com os governos enquanto desenham os seus planos de recuperação e resiliência. Agora, temos todos que intensificar os nossos esforços e assegurar-nos que aproveitamos esta oportunidade única para mudarmos as nossas economias, para o bem comum de todos os europeus", disse o comissário.

Já a Comissão Europeia, no mesmo comunicado, refere que "a aprovação do PE abre o caminho para que o mecanismo entre em vigor na segunda metade de fevereiro".

Assim que isso aconteça, os Estados-membros "poderão submeter oficialmente os seus planos nacionais de recuperação e resiliência, que serão avaliados pela Comissão e adotados pelo Conselho", frisa o executivo, que sublinha também que já está em "diálogos intensos com todos os países da UE na preparação destes planos".

" irá ter um papel crucial para ajudar a Europa a recuperar do impacto económico e social da pandemia e irá ajudar a tornar as economias e as sociedades da UE mais resilientes e assegurar as transições verde e digital", lê-se no comunicado do executivo comunitário.

O Parlamento Europeu aprovou o regulamento que cria o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, o principal pilar do pacote de recuperação da União Europeia (UE) para fazer face à crise socioeconómica provocada pela pandemia de covid-19.

Numa votação realizada na terça-feira à noite, e cujo resultado foi anunciado pelo presidente da assembleia, David Sassoli, no início da sessão de hoje, em Bruxelas, o Mecanismo recebeu o voto favorável de 582 eurodeputados, 40 votos contra e 69 abstenções.

Oito Estados-membros da UE ainda não submeteram à Comissão Europeia os seus planos nacionais de recuperação e de resiliência para aceder às verbas comunitárias pós-crise da covid-19, enquanto 19 países já o fizeram, incluindo Portugal.

Questionada pela agência Lusa, fonte oficial do executivo comunitário informou, sem precisar, que, até terça-feira, a Comissão recebeu projetos de planos ou um grande número de componentes de 19 Estados-membros da UE.

Isto significa que falta outros oito Estados-membros darem este passo necessário para avançar no Fundo de Recuperação.

Já fonte ligada ao processo precisou à Lusa que esses oito países são Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Áustria, Lituânia, Polónia, Malta e Estónia.