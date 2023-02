Von der Leyen vai a Londres desbloquear protocolo pós-Brexit

Von der Leyen viajará esta segunda-feira até ao Reino Unido para reunir pessoalmente com Rishi Sunak. © EPA/STEPHANIE LECOCQ

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viaja esta segunda-feira para Londres para um encontro com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, na expectativa de desbloquear um acordo sobre o protocolo para a Irlanda do Norte.

Num comunicado conjunto emitido este domingo, ambos "concordaram continuar o seu trabalho em pessoa em direção a soluções práticas e compartilhadas para uma série de desafios complexos em torno do protocolo."

O encontro será em Berkshire, a oeste de Londres, onde fica o Castelo de Windsor, podendo Von der Leyen encontrar-se com o rei Carlos III se houver acordo.

O controverso protocolo foi assinado em 2020 pelo então primeiro-ministro Boris Johnson, à margem do acordo de Brexit, e tinha como objetivo evitar uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Isso implicou que a província britânica continuasse a seguir algumas das regras da União Europeia (UE), de forma a evitar um controlo fronteiriço dos bens. Mas, na prática, criou esse controlo entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido.

Um pesadelo para os unionistas, com o partido DUP a rejeitar após as eleições de maio na região chegar a acordo de governo com os nacionalistas do Sinn Féin, que foram pela primeira vez os vencedores. Ao abrigo dos Acordos de Sexta-Feira Santa, de 1998, que trouxeram a paz à Irlanda do Norte, ambos têm que partilhar o executivo.

Sunak quer resolver a situação, estando a renegociar o protocolo com Bruxelas desde outubro. Um acordo estará para breve - já era esperado durante o fim de semana -, mas o primeiro-ministro britânico sabe que se ceder demasiado à UE terá que enfrentar não só o DUP, como os membros do seu próprio partido que são defensores do Brexit mais radical.

Na última quarta-feira, Sunak disse aos deputados que eles terão uma palavra a dizer sobre o acordo. Apesar da maioria conservadora no Parlamento, isso poderá ser um pesadelo para o primeiro-ministro - que poderá ver o acordo passar com o apoio do Labour, depois de o líder trabalhista, Keir Starmer, ter dito que o seu partido apoiará o que for decidido com Bruxelas.

A proposta de Londres passará por ter dois corredores para os bens que seguem de Inglaterra, Escócia ou País de Gales até à Irlanda do Norte. Um verde para os que ficam nesse território, e que não precisam de ser fiscalizados, e outro vermelho para os que se destinam à República da Irlanda ou ao resto da UE. Haverá mais mudanças, nomeadamente no papel do Tribunal Europeu de Justiça.

