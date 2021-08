Waldschmidt de saída para o Wolfsburgo rende 12 milhões ao Benfica

Luca Waldschmidt está de saída © Pedro Rocha / Global Imagens

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD (Benfica SAD) informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º - A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Wolfsburgo para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Gian-Luca Waldschmidt, pelo montante de 12.000.000 milhões de euros", refere o Benfica, em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Waldschmidt deixa o clube lisboeta um pouco mais de um ano depois de ter sido anunciado em agosto de 2020 como reforço das 'águias', com o Benfica a pagar então 15 milhões de euros pelo jogador, com o qual assinou um contrato até 2025.

Ainda no comunicado de hoje, a SAD do Benfica informa que "não terá qualquer encargo com serviços de intermediação" e que o Wolfsburgo "terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador".

A saída de Waldschmidt acabou por significar uma 'desvalorização' de três milhões de euros para Benfica, que, quando contratou o avançado, de 25 anos, pagou mais e chegou a anunciar uma cláusula de rescisão na ordem dos 88 milhões de euros.

Esta época, a segunda sob o comando de Jorge Jesus e também aquela que seria a segunda do avançado, o alemão foi apenas utilizado nos dois primeiros jogos na Liga, a titular com o Moreirense e com o Arouca.

Em ambos os jogos, Waldschmidt teve papel decisivo, ao marcar o segundo golo nas duas vitórias, por 2-1 e 2-0.

Nos jogos da 'Champions', nomeadamente na terceira pré-eliminatória com o Spartak Moscovo e na primeira mão do 'play-off', com os holandeses do PSV Eindhoven, o avançado germânico não saiu do banco de suplentes.