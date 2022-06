Wall Street segue em alta apoiada por tecnológicas

Bolsa de Nova Iorque a negociar em alta © EPA/PETER FOLEY

A bolsa de Nova Iorque negociava esta segunda-feira em alta no começo da sessão, com as tecnológicas em destaque nos ganhos, após várias semanas de perdas.

Às 14.50 horas (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,56% para 33.090,21 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 1,02% para 12.134,09 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,93% para 4.146,24 pontos.

A bolsa nova-iorquina agravou na sexta-feira as suas perdas voltando a fechar mais uma semana em baixa, apesar de um bom relatório sobre o emprego, que não foi suficiente para tranquilizar os investidores quanto às perspetivas monetárias.

No conjunto da semana, o Dow Jones e o S&P 500 perderam cerca de 1% e o Nasdaq 1,25%.

Segundo o relatório divulgado na sexta-feira, o mercado de trabalho em maio revelou-se mais dinâmico do que o previsto, o que permite à Reserva Federal (banco central dos Estados Unidos) continuar a subir as taxas de juro para conter a inflação, que segue elevada.