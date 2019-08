Wall Street sobe no final de uma semana agitada

A bolsa de Nova Iorque subia hoje no início da sessão, no último dia de uma semana de turbulência, marcada por avanços e recuos no conflito comercial sino-norte-americano.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,52% para 25.712,97 pontos e o Nasdaq avançava 1,11% para 7.852,98 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,84% e estava em 2.871,45 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou mista, depois de informações contraditórias sobre a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos e de indicadores fracos sobre a economia norte-americana.

Uma onda de vendas lançou o pânico entre os investidores no início da tarde quando as taxas de juro das Obrigações do Tesouro norte-americano na maturidade de 30 anos caíram para 1,91%.

No conflito comercial com os Estados Unidos, Pequim ameaçou com represálias caso avancem novas taxas alfandegárias para produtos chineses a partir de 01 de setembro, mas um porta-voz do Ministério dos Negócios estrangeiros pediu também que seja encontrado um compromisso.

Na quarta-feira, Wall Street teve a sua maior queda deste ano, com o índice Dow Jones a perder 3,05%.