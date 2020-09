Water Kings. Lagos recebe encontro mundial de desporto náutico

Durante dois dias Lagos recebe o encontro mundial de desportos náuticos Water Kings, que decorre de 19 a 20 de setembro, na Meia Praia. Evento decorre pela primeira na cidade algarvia.

“Estamos muito entusiasmados com esta edição, que contará com várias novidades. Uma delas é o wing foil, uma nova modalidade de desporto náutico praticada com uma asa e uma prancha com hydrofoil. Passamos assim a ter 5 modalidades náuticas no Water Kings. Teremos também o habitual segundo percurso reservado aos participantes com Hydrofoil, uma tecnologia que permite aos nossos atletas voar rápido sobre a água e testar a sua velocidade nas águas da Baía de Lagos”, refere Francisco Lufinha, recordista mundial de kitersurf e organizador do evento, com a Câmara Municipal de Lagos, citado em nota de imprensa.

Durante 12 horas seguidas, equipas vão competir e revezar-se entre quatro modalidades náuticas diferentes – kitesurf, windsurf, stand up paddle e vela ligeira. No ano da quinta edição, pela primeira vez, haverá também uma prova de wing foil.

“Do meio-dia de sábado, dia 19, até à meia-noite, serão 12 horas dentro de água, à volta de um circuito com um objetivo: conseguir completar sessenta por cento do número de voltas dos primeiros e obter o estatuto de “WaterMan/Woman” ou apontar para o topo e conquistar o título “Water King”, descreve a organização.