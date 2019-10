Web Summit anuncia Tony Blair e “a mulher mais poderosa do planeta tech”

Além do ex-primeiro-ministro britânico, comissária europeia Margrethe Vestager também repete presença. Espaços de expositores são dois mil e bilhetes estão quase esgotados, anuncia Paddy Cosgrave.

Não são caras novas na Web Summit, mas como nos dizia em agosto Paddy Cosgrave, a área tecnológica e o mundo atual muda muito num ano, pelo que “há sempre coisas novas a acrescentar”. Paddy Cosgrave acaba, assim, de confirmar dois nomes que estão de volta à Web Summit, na edição de 2019.

Tony Blair tem sido um dos rostos contra o Brexit no Reino Unido, num processo que promete continuar ativo durante o evento em Lisboa, de 4 a 7 de novembro – alguns depois da data final prevista para o Brexit (31 de outubro). Aos 66 anos e depois de cargos internacionais relacionados com o Médio Oriente, Blair dedica-se agora ao instituto que tem o seu nome e dedicado à mudança global. A organização sem fins lucrativos criada em 2016, terá recebido donativos da Arábia Saudita e do Departamento dos Negócios Estrangeiros dos EUA. O propósito da instituição que se foca mais no Médio Oriente e em África é combater o extremismo e o populismo e ajudar a criar programas de governança.

Já a presença da comissária europeia Margrethe Vestager, já mencionada na entrevista recente de Cosgrave ao Observador, é referida como uma das mais relevantes pelo responsável da conferência, que confirmou hoje oficialmente a sua presença. “É a pessoa mais importante em tecnologia do planeta”, diz Cosgrave, isto pelo seu “crescente poder” como responsável da área da concorrência na Europa e com o aumento das responsabilidades em breve, como vice-presidente da Comissão Europeia.

All exhibitor space has sold out for @WebSummit. We've more than 2x exhibitor space sold year over year, our largest increase ever

All prime locations for 2020 will be sold out before Web Summit 2019

We expect tickets to sell out in the coming weeks🚀https://t.co/uXxOfXWMuW

— Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) October 1, 2019