Web Summit: NOS reforça cobertura na FIL e no Altice Arena

A NOS anunciou hoje que reforçou a cobertura de rede na FIL e Altice Arena, em Lisboa, devido à Web Summit, disponibilizando “oito vezes mais capacidade na rede móvel e dados naquelas instalações”.

A quarta edição da Web Summit realiza-se em Lisboa entre hoje e 07 de novembro.

“No âmbito do seu plano de investimento no reforço de rede móvel e atendendo às dezenas de milhares de visitantes esperados na edição de 2019 da Web Summit, a NOS acaba de reforçar a cobertura da FIL — Feira Internacional de Lisboa e Pavilhão Atlântico [Altice Arena], disponibilizando oito vezes mais capacidade na rede móvel e dados naquelas instalações”, refere a operadora, em comunicado.

A NOS adianta que o reforço da sua rede na FIL, Altice Arena e áreas circundantes “é permanente, não se esgotando com o final do maior evento tecnológico realizado em Portugal e que na edição transata recebeu cerca de 70 mil visitantes de 159 países”.

Salienta que “o aumento da capacidade permite aumentar as velocidades de acessos aos dados dos milhões de visitantes destes dois espaços de espetáculos, congressos e exposições”.

A operadora de telecomunicações liderada por Miguel Almeida acrescenta ainda que vai disponibilizar “também 5G [quinta geração móvel] em todo o espaço em que se realiza esta edição da Web Summit”.

A FIL e o Altice Arena, assim como as áreas circundantes, “estão cobertas por uma rede 5G, instalada com o parceiro Nokia, integralmente operacional para pilotos, com espectro na banda dos 3,5GHz solicitada à Anacom [Autoridade Nacional de Comunicações] para efeitos de testes”.

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.