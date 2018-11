Web Summit: Operadoras móveis reforçam redes

A terceira edição daquela que é considera a maior cimeira de tecnologias do mundo arranca na segunda-feira, em Lisboa.

“A Altice Portugal, parceira tecnológica da Web Summit, dotou os locais onde decorre o evento – FIL e Altice Arena – com rede ‘wifi’ de última geração, tendo sido esta uma das principais razões para a transferência do evento da Irlanda em Portugal”, adianta a dona da Meo.

“Serão asseguradas todas as condições para dotar os espaços com cobertura ‘wifi’ de alta densidade e alta disponibilidade, adequadas ao nível de exigência e à dimensão internacional do evento, para o qual se prevê a presença simultânea de mais de 67 mil dispositivos”, acrescenta.

No ano passado, o número total de dispositivos ligados à rede ‘wifi’ no evento foi superior a 50.000, representando mais de 2,1 milhões de sessões e 45 terabytes (TB) de dados.

É um “processo complexo que junta cerca de 160 pessoas durante cerca de três/quatro meses só para fazer o ‘setup’ de toda a conectividade no Altice Arena, na FIL, mas também nas Night summits, no conjunto de eventos, no metropolitano de Lisboa”, disse esta semana à agência Lusa o presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca.

Sobre expectativas para este ano, “no ano passado tivemos cerca de 45 terabytes de informação a passar nas redes ‘wifi’, sete terabytes a passar nas redes móveis, a nossa expectativa este ano é dobrar: passarmos para cerca de 80/90 terabytes de informação no ‘wifi’ e 15 terabytes na rede móvel, crescer para o dobro, este é desafio”, sublinhou o responsável.

A Altice conta com mais de 100 colaboradores na implementação e reforço da rede para o evento.

Por sua vez, “a NOS vai realizar um reforço da rede móvel nas tecnologias 2G, 3G e 4G em toda a envolvente do Parque das Nações, através da colocação de uma torre móvel temporária e ‘upgrade’ de rede nas estações que servem a área”, adiantou fonte oficial.

“Também serão reforçadas, a nível de rede móvel, outras zonas como Chiado, Bairro Alto, Príncipe Real, Lx Factory e Cais do Sodré. A linha vermelha do metro de Lisboa, apesar de este ano já ter sido integrada no plano geral de melhoria da rede da NOS, também será alvo de intervenção com aumento de capacidade face ao volume de visitantes esperado”, acrescentou a NOS.

A Vodafone Portugal sublinhou que “sempre que ocorrem eventos de grande dimensão” a operadora “leva a cabo planos dedicados de reforço de cobertura e capacidade da sua rede de comunicações móveis””, sendo que a Web Summit “é um desses exemplos, enquanto evento onde são esperados mais de 70 mil pessoas com necessidades de comunicação muito exigentes”.

Na última edição, acrescentou, foram gerados 6TB de dados e mais de 700 mil minutos de tráfego de voz na rede Vodafone, “não se tendo registado qualquer falha ou anomalia”.

Em todo o espaço que decorre o evento encontram-se instaladas mais de 30 antenas, e pontos estratégicos dentro e fora do recinto, que reforçam a capacidade da rede móvel nos ambientes onde há bastante utilização de dados, refere a Vodafone, sublinhando que este ano a operadora “instalou ainda uma antena especial com tecnologia ‘Massive Mimo'”, que servirá de base ao 5G – a quinta geração móvel, que no mercado português “é apenas utilizada pela Vodafone”.