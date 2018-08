Web Summit retira convite a Marine Le Pen

Depois de colocar a decisão nas mãos do Governo português, o fundador da Web Summit recuou e vai mesmo optar por retirar o convite feito a Marine Le Pen.

Paddy Cosgrave anunciou a decisão na manhã desta quarta-feira na sua conta de Twitter.

“É agora claro para mim que a decisão correta para a Web Summit é a de rescindir o convite feito a Marine Le Pen”, escreveu o irlandês.

It’s clear to me now that the correct decision for @WebSummit is to rescind Marine Le Pen’s invitation.

Numa sequência de mensagens, Paddy Cosgrave explicou a decisão. O fundador da cimeira tecnológica afirma que “com base em conselhos que recebemos e nas reações em massa que surgiram durante a noite na internet”, percebeu que a presença de Le Pen “é um desrespeito em particular para o nosso país anfitrião. Também é um desrespeito para algumas das muitas dezenas de milhares de pessoas que se juntam a nós vindas de todo o mundo”.

Sublinhando a importância da “questão do ódio, da liberdade de expressão e das tecnologias enquanto plataforma” em 2018, o responsável garante que a organização do evento vai “duplicar os esforços para abordar esta difícil questão na Web Summit com mais cuidado”.

Paddy Cosgrave afirma que a cimeira tem a “ambição de ser uma plataforma reconhecida pelo debate rigoroso” e que nos últimos anos o evento tem criado palcos públicos e privados dedicados “especificamente ao diálogo robusto sobre questões controversas e determinantes do nosso tempo”.

Mas, reconhece, “ainda temos muito para aprender”.

We welcome any suggestions as to who might be appropriate and also inappropriate to speak on a whole range of issues affecting society and technology.

— Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) 15 de agosto de 2018