Web Summit volta a ser presencial com Governo a prometer apoio ao empreendedorismo. São esperados 40 mil participantes

Numa altura em que o Governo tem levantado as medidas de prevenção à Covid-19, eis que o CEO e fundador da Web Summit, Paddy Cosgrove, anunciou, está terça-feira, que uma das maiores cimeiras tecnológicas da Europa voltará ao formato presencial. Contudo, será necessário um certificado de vacinação ou um teste PCR negativo para aceder ao evento, que decorrerá de 1 a 4 de novembro.

Em conferência de imprensa, que contou também com a presença do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, Cosgrove salientou que a Web Summit vai seguir a tendência dos grandes eventos tecnológicos e voltar a ser presencial, mas sem descurar dos cuidados a ter no atual contexto pandemico.

Um desses cuidados passa por em 2021 o célebre Night Summit do evento, ao contrário das edições anteriores, decorrerá em mais do que um espaço para evitar a concentração de um número elevado de pessoas.

A expectativa de Paddy Cosgrave é que a Web Summit de 2021 capte 40 mil participantes.

"No início éramos muito conservadores. Agora esperamos o máximo de participantes, 40 mil pessoas vindas de todo o mundo. Estamos a trabalhar com o Governo e a Direção-Geral da Saúde para garantir que as regras sanitárias são cumpridas", afirmou.

Outra novidade para edição de 2021 é que a Web Summit será palco de um novo apoio ao empreendedorismo. O ministro da Economia usou da palavra para anunciar que o Governo deverá apresentar, durante a próxima edição da Web Summit em Lisboa, o novo pacote de apoio ao empreendedorismo e inovação no país a fim "recuperar a mobilidade internacional".

"A aposta de fixar a Web Summit em Portugal vai dar um contributo para a recuperação da nossa atividade no início da época baixa, no outono", afirmou Siza Vieira.

A Web Summit regressa a Lisboa nos primeiros dias de novembro, depois de em 2020 ter decorrido em formato virtual, devido à pandemia de Covid-19.

