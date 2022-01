Wells dá kits a mães portuguesas para apoiar natalidade

© DR

Com o país a envelhecer e num momento em que o saldo natural volta a bater recordes negativos, com menos 5965 bebés nascidos entre janeiro e outubro, face ao mesmo período do ano anterior (num total de 65 596, segundo o INE), e mais mortes, resultando num saldo natural negativo de -27 597 até outubro de 2021, a Wells aposta em promover a natalidade no país.

Depois de, nos últimos quatro anos, a cadeia de lojas de saúde e bem-estar da Sonae ter apoiado 180 mil novas mães, representando ofertas a metade dos bebés nascidos no país desde 2018, o projeto "Por um Futuro com mais bebés" volta a ser renovado.

"Ao longo dos últimos anos a Wells tem feito um forte investimento no apoio à natalidade em Portugal e se em 2018 este era já um tema fundamental para o país, assume hoje uma importância acrescida face ao último número de nascimentos divulgado", explica João Cília, diretor-geral da Wells, para quem é hoje "ainda mais relevante dar continuidade ao compromisso assumido de as famílias que crescem em Portugal poderem continuar a contar com o apoio da Wells".

Reforçando esta "prioridade estratégica", a marca da Sonae investiu já mais de 4 milhões de euros em diferentes iniciativas, entre as quais o projeto "Por um futuro com mais bebés", cuja vertente mais visível é a "celebração de todos os nascimentos, através da oferta do Kit Baby Wells a todos os bebés nascidos em Portugal desde 1 de janeiro de 2018, mediante o registo em futuro.wells.pt".

O kit é composto por "seis produtos para o bebé, o doudou Necas e ainda um miminho para a mãe".

O projeto conta, no entanto, com mais duas áreas de atuação: "O apoio a famílias carenciadas, que contemplou, à data de hoje com o apoio a mais de 200 bebés, com a oferta de produtos que garantem as suas necessidades de higiene, puericultura e alimentação, durante o primeiro ano de vida. Um projeto garantido com a colaboração da EntreAjuda e de várias marcas parceiras, como a Medela, Chicco e Aptamil. E ainda com a promoção da discussão e investigação, através do apoio a conferencia e estudos sobre a natalidade em Portugal."